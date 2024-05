Padovan: «Inter, omaggi finiti. Partita seria voluta dalle altre»

Lo 0-5 di Frosinone-Inter continua naturalmente a far parlare, non tanto per quanto riguarda i nerazzurri in sé, ma più per quanto riguarda la lotta salvezza. Come commenta Giancarlo Padovan a Sky Sport.

GIUDICE – L’Inter è, di fatto, la squadra giudice ormai della lotta salvezza. Nelle ultime quattro di campionato, infatti, in calendario i nerazzurri hanno avuto proprio il Sassuolo, il Frosinone ieri e, all’ultima giornata, il Verona. E proprio di questo si parla negli ultimi giorni, specialmente per quanto riguarda la sconfitta a Reggio Emilia e la vittoria per 0-5 di ieri proprio contro i ciociari. Tanti commenti e, naturalmente, tante polemiche per chi deve cercare il marcio a ogni costo.

Inter tra Sassuolo e Frosinone: il commento di Padovan

PROVA DA RISCATTARE – Tra i commenti anche quello di Giancarlo Padovan, che si sofferma proprio sulle differenze tra Sassuolo e Frosinone: «Non era pensabile che l’Inter, dopo aver fatto una partita modesta con il Sassuolo, ripetesse una prova simile. È la capolista, ha vinto lo scudetto ed è andata a prendersi a Frosinone quella rivincita che, le squadre che inseguono la salvezza volevano. Cinque gol sono troppi, fanno tanto male, ma che Udinese e Sassuolo, così come quelle che son davanti, volessero una prestazione simile è sicuro. Questo perché il Frosinone è assolutamente una concorrente per la salvezza e, quando affronta una grande, si pensa che la grande abbia l’interesse di batterla, altro non fosse per la regolarità del campionato».

LOTTA SERRATA – Giancarlo Padovan non manca però, poi, di mandare una mezza frecciata su un “omaggio” al Sassuolo, per poi chiudere con la lotta salvezza: «Dopo la partita di Reggio Emilia c’era la necessità di non fare più omaggi, più regali. L’Inter, a mio giudizio, ha fatto una partita seria. Forse fin troppo. Il Frosinone ne è uscito con le ossa rotte. Ora la lotta per la salvezza è sempre più serrata, quando mancano ormai poche partite».