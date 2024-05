Tudor: «Migliorare? Noi primi con l’Inter campione d’Italia!»

Domani alle 12.30 la Lazio scende in campo in casa contro l’Empoli, per blindare un posto nelle coppe europee, il tutto prima della trasferta di San Siro contro l’Inter. Igor Tudor, in conferenza stampa, ci tiene a sottolineare la bontà del suo lavoro, come dimostrano i numeri.

MIGLIORAMENTI – Igor Tudor è ben chiaro sul percorso della sua Lazio fin dal suo arrivo, ormai sei partite fa. Con tredici punti conquistati, i biancocelesti sono una delle squadre più in forma di questo ultimo periodo, insieme all’Inter campione d’Italia (che ha tre punti in più, frutto però della gara in più giocata ieri contro il Frosinone) e all’Atalanta. Un fattore che ci tiene a sottolineare il nuovo tecnico dei biancocelesti, specialmente quando in conferenza stampa gli viene chiesto cosa possa fare la sua squadra per migliorare, specialmente nei tanti gol subiti da situazioni di vantaggio.

Tudor, analogie con l’Inter per sottolineare il suo lavoro

PUNTI CONQUISTATI – Igor Tudor sottolinea proprio quanto riportato sopra, ovvero il numero di punti conquistati dalla Lazio fin dal suo arrivo. E lo fa con queste parole, di fronte ai giornalisti presenti alla sua conferenza stampa alla vigilia dello scontro con l’Empoli: «Da quando sono arrivato insieme al mio staff, la Lazio per numero di punti è prima con l’Inter e l’Atalanta. Parliamo di squadre che hanno vinto il campionato e sono in finale di Europa League. E in cosa dovremmo migliorare?».

SCONTRO “DIRETTO” – Insomma, un Igor Tudor agguerrito, che usa proprio l’Inter nel suo discorso come metro di paragone per difendere il suo operato. Il tutto in vista dello scontro della prossima settimana a San Siro fra le due squadre, con i nerazzurri che vorranno sicuramente regalare un ultimo grande spettacolo casalingo in stagione ai propri tifosi, mentre i biancocelesti avranno ancora la possibilità di sognare in grande per l’Europa.