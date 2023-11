Marchegiani: «Juventus non paragonabile all’Inter. Allegri e lo scudetto…»

Marchegiani vede l’Inter troppo più avanti rispetto la Juventus, non sono in classifica, ma facendo anche un paragone tra le due squadre. L’ex portiere ne ha parlato dagli studi di Sky Sport.

IMPARAGONABILI – Luca Marchegiani ha elogiato così la squadra nerazzurra prima in classifica: «Non penso che la Juventus abbia una rosa per vincere lo scudetto in questo momento, non è paragonabile alla rosa dell’Inter. Massimiliano Allegri un po’ ci gioca quando dice che l’obiettivo della sua squadra è quello di qualificarsi alla prossima Champions League, però al 90% ci crede. Il paragone con l’Inter in questo momento non c’è, almeno fino ad oggi. Poi non so a gennaio quale sarà la situazione».