Parolo: «Inter, ho visto più rabbia. E avrà il capocannoniere»

Parolo trova lati positivi e altri inevitabilmente negativi sull’estate dell’Inter, attesa domani dalla trasferta di Cagliari. L’ex centrocampista, su DAZN, fa un’analisi delle novità.

LA RIPARTENZA – Marco Parolo mette alcuni punti fermi: «L’Inter è arrivata in finale di Champions League. Ho sentito un’intervista di Giuseppe Marotta a inizio settimana, che ha detto che aver perso la finale di Champions League ha dato più rabbia. Questa l’ho vista nella squadra: i nuovi che sono arrivati hanno rafforzato? Simone Inzaghi ha detto di aver perso cinque titolarissimi, fra i migliori d’Europa. Sono André Onana, Milan Skriniar, Marcelo Brozovic, Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Il loro obiettivo è prendere la seconda stella, penso che quest’anno l’Inter provi ad arrivare lì. Mi piace l’idea di andare a prendere Marcus Thuram, di un giocatore giovane come Davide Frattesi e Carlos Augusto. A livello europeo magari perde qualcosa, ma sono convinto che Lautaro Martinez sarà capocannoniere perché è diventato l’attaccante più forte in Italia. Anche più di Victor Osimhen, per la cattiveria e la capacità di fare gol in vari modi. Ma non sono convinto che gli altri coprano le cessioni: se si fa male Hakan Calhanoglu non hai più Marcelo Brozovic che ti copre. E fra poco riiniziano le coppe».