Precedenti Cagliari-Inter: una curiosità sulla trasferta in Sardegna

Cagliari-Inter si giocherà domani alle ore 20.45 e si torna a giocare in Sardegna dopo una stagione di assenza. La partita della seconda giornata di Serie A ha una particolarità ulteriore.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il Cagliari-Inter numero 48 in trasferta. Il primo risale al 25 ottobre 1964, anno d’esordio dei rossoblù in Serie A: 0-2, segnarono Sandro Mazzola e Jair. Sono i pareggi a prevalere: 21, anche se l’ultimo è del 29 settembre 2013. Partita particolare: finì 1-1 con gol del futuro nerazzurro Radja Nainggolan e si giocò a Trieste, che ospitava il Cagliari per i problemi nel suo (vecchio) stadio. Le vittorie dell’Inter sono 18, le sconfitte 8 con 72 gol fatti e 50 subiti. Si è giocato in campionato, Coppa Italia e nelle semifinali della trionfale Coppa UEFA 93-94, con l’andata persa 3-2 in Sardegna prima di vincere 3-0 al ritorno.

DI RITORNO – Alla seconda giornata si è già giocato l’1 settembre 2019: 1-2. Il bilancio dei 96 precedenti fra Cagliari e Inter, contando anche le gare al Meazza, dice 49 vittorie nerazzurre, 16 rossoblù e 31 pareggi, 176 gol fatti e 97 subiti. All’Unipol Domus, costruito come stadio provvisorio nel 2017 come Sardegna Arena, 4 successi (3 di fila) e una sconfitta. C’è una particolarità: la precedente partita del Cagliari in casa in Serie A era… contro l’Inter. Si tratta della penultima giornata della stagione 2021-2022, quando il 15 maggio 2022 la squadra di Simone Inzaghi vinse 1-3. In gol Matteo Darmian e doppietta di Lautaro Martinez, in mezzo il momentaneo 1-2 di Charalampos Lykogiannis. Il Toro ha nel Cagliari la vittima preferita, non solo all’Inter ma in carriera: in 8 precedenti coi sardi ha segnato altrettante volte, l’unica a cui ha fatto così tanti gol è il Milan (in 14 derby).