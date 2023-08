Pavard in sciopero per l’Inter? Ipotesi clamorosa dal Bayern Monaco!

Pavard risulta essere in sciopero, o almeno questa è una possibilità. In Germania si ipotizza che il difensore non voglia più giocare col Bayern Monaco, in attesa del trasferimento all’Inter: ne parla la Bild.

ASSENZA SOSPETTA – Erano attese novità su Benjamin Pavard da Bayern Monaco-Augsburg (ore 17.30), ma è possibile che tutto si indirizzi prima. La Bild ipotizza una situazione clamorosa: il difensore è in sciopero e non vuole più allenarsi con il Bayern Monaco. Le indicazioni arrivano dagli ultimi giorni: mercoledì, il primo in cui Pavard non si è allenato, il club ha ufficialmente motivato la sua assenza per febbre. Giovedì è riapparso, venerdì e ieri no ma i bavaresi non hanno fornito spiegazioni al quotidiano tedesco. Pavard vuole trasferirsi all’Inter e lo stesso Thomas Tuchel ha ammesso la richiesta di cessione. Al momento però non è arrivato il via libera al cambio di maglia, con la necessità di chiudere a breve non essendoci più molto tempo. L’Inter ha un accordo per Pavard a trenta milioni di euro più bonus.

Fonte: bild.de – Christian Falk, Tobias Altschaffl, David Verhoff e Nico Linner