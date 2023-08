Pavard, attesa Inter: segnali in arrivo da Bayern Monaco-Augsburg

Cinque giorni e qualche ora alla fine del mercato (venerdì 1 alle 20) e l’Inter non ha ancora trovato il sostituto di Skriniar. Pavard è l’obiettivo individuato, ma il Bayern Monaco a oggi non l’ha lasciato partire: la partita di oggi con l’Augsburg sarà un segnale.

IN ATTESA – Bayern Monaco-Augsburg si giocherà oggi alle 17.30, per chiudere la seconda giornata di Bundesliga. Dopo che negli ultimi giorni Benjamin Pavard ha spesso saltato gli allenamenti, c’è attesa per capire se rientrerà nella distinta scelta da Thomas Tuchel. La sensazione è che, dopo essere andato in panchina nove giorni fa nello 0-4 col Werder Brema, l’obiettivo dell’Inter non sarà a disposizione. Pavard ufficialmente non è infortunato, ma non sono nemmeno usciti i convocati del Bayern Monaco quindi bisogna aspettare le formazioni ufficiali. L’Inter si augura che venga tenuto fuori, in modo da facilitare il trasferimento all’inizio della settimana. Al posto di Pavard oggi giocherà Noussair Mazraoui.