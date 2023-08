Cagliari-Inter, un’assenza certa: via da Appiano Gentile ora – Sky

In vista di Cagliari-Inter di domani è pressoché ufficiale un’assenza: allenamento in corso senza un giocatore, che ha lasciato Appiano Gentile in anticipo.

LA VIGILIA – Rifinitura in corso ad Appiano Gentile, sotto la pioggia. In vista di Cagliari-Inter arriva l’ufficialità di un’assenza: Matteo Barzaghi, collegato dall’esterno della Pinetina, annuncia che poco fa Francesco Acerbi ha lasciato il centro sportivo in macchina. Il difensore non ha recuperato dall’infortunio che l’ha colpito nelle scorse settimane e non partirà quindi per Cagliari, mentre è recuperato Matteo Darmian. Quest’ultimo può anche essere titolare, dato che peraltro non è ancora arrivato l’ultimo difensore. Al posto di Acerbi giocherà, come contro il Monza, Stefan de Vrij. Questa la probabile formazione di Simone Inzaghi per Cagliari-Inter, secondo Sky Sport: Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.