Padovan: «Sanchez piantagrane cosmico! Inter sottoposta a una richiesta»

A Padovan non piace il ritorno di Sanchez all’Inter e non fa nulla per nasconderlo. Il giornalista rivela come, prima di dare l’OK al bis, la società abbia fatto una domanda al gruppo.

CAVALLO DI RITORNO O NO? – Ospite a Sky Sport 24, Giancarlo Padovan è critico su Alexis Sanchez di ritorno all’Inter: «Chi mi conosce sa che non lo valuto bene. Non perché il giocatore non sia valido, ma perché è una minestra riscaldata e un piantagrane di dimensioni cosmiche. Non era gradito un anno fa da Simone Inzaghi e dalla squadra, che sono stati sottoposti a una richiesta: lo volete o no? Hanno deciso di volerlo. Sanchez non si è comportato bene con l’Inter, perché l’anno scorso ha richiesto cinque milioni di euro di buonuscita. Deve compiere trentacinque anni, si dice che segna più di Joaquin Correa ma perché gioca più di Correa, che alla Lazio aveva fatto bene. Sono francamente perplesso, perché l’Inter ha preso alla fine due attaccanti di trentaquattro anni. Ha perso Edin Dzeko e Romelu Lukaku per prendere Marko Arnautovic e Sanchez: non mi sembra un vantaggio».