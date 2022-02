Pardo: «Inter, il Liverpool come passo di crescita. Viverla con leggerezza»

Pierluigi Pardo, su Radio 24 durante la trasmissione ‘Tutti convocati‘, ha presentato la gara del Meazza tra Inter e Liverpool. Secondo il telecronista, i nerazzurri dovranno giocare con leggerezza

LEGGEREZZA − Pardo consiglia la squadra di Inzaghi in vista del Liverpool: «Credo che la cosa fondamentale sia quella di vedere un’ulteriore passo di crescita dell’Inter. Negli ultimi anni, i nerazzurri hanno fatto delle scelte molto coerenti e importanti. Poi ci può essere la partita sbagliata, ma l’Inter è tornata. Tutto è iniziato con la qualificazione in Champions League targata Luciano Spalletti, poi con lo scudetto, Romelu Lukaku e le cessioni. Oggi è un crash test importante contro una squadra, il Liverpool, che a tratti è ingiocabile. Non è la favorita ma deve viversela con leggerezza, perché è un percorso virtuoso».