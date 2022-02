Inter-Liverpool, Klopp con due dubbi da risolvere tra difesa e centrocampo

È il giorno di Inter-Liverpool, andata degli ottavi di finale di Champions League. Se Inzaghi ha ormai risolto il dubbio in attacco (vedi articolo), Klopp invece ne ha ancora due da valutare

AVVERSARI − Il grande giorno è arrivato, stasera al Giuseppe Meazza di Milano ci sarà Inter-Liverpool. Se Simone Inzaghi sembra essersi già convinto sull’undici da schierare, non lo è invece Jurgen Klopp. Come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, il tecnico tedesco deve risolvere ancora due dubbi: uno in difesa e l’altro a centrocampo. Quanto al primo, c’è da capire chi sarà al fianco di Virgil van Dijk tra Matip e Konate. In mezzo al campo, invece, il capitano Jordan Henderson si gioca il posto con Naby Keita.