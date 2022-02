Inter, novità in difesa a poche ore dal Liverpool: de Vrij in panchina? − SM

L’Inter si prepara alla partitissima contro il Liverpool in Champions League. Occhio ad una novità in difesa con Stefan de Vrij a rischio panchina

NOVITÀ − De Vrij in panchina per Inter-Liverpool? Secondo Sport Mediaset, è più di una suggestione. Al momento, infatti, è in vantaggio Danilo D’Ambrosio. L’ingresso del difensore di Castellamare cambia la struttura difensiva dell’Inter con Milan Skriniar centrale al posto dell’olandese e l’ex Torino a fare le veci dello slovacco a destra. In tal caso, D’Ambrosio dovrà vedersela contro Sadio Mané. Se fosse confermata tale soluzione, si tratterebbe di una bocciatura per de Vrij, apparso parecchio in difficoltà nelle ultime uscite di campionato.