Fiorentina-Inter 1-1 al 45′: doppio errore per definire i gol, segna Carboni jr

Fiorentina-Inter della diciannovesima giornata del Campionato Primavera 1 ha visto appena concludersi il primo tempo sull’1-1. Al Bozzi di Firenze nerazzurri avanti con Valentin Carboni, poi subiscono il pari.

FIORENTINA-INTER PRIMAVERA, PRIMO TEMPO – L’Inter prova a segnare direttamente da calcio d’inizio: ci prova Alessandro Fontanarosa, il portiere di casa Ivan Andonov alza sopra la traversa con qualche affanno. Al 18′ il vantaggio: cross da sinistra di Mattia Zanotti sul quale Davide Gentile di testa sbaglia tutto regalando palla a Valentin Carboni, bravo a calciare sotto la traversa nell’area piccola. Dura sei minuti lo 0-1, poi l’Inter si fa fregare dalla Fiorentina in contropiede da corner: Eljon Toci apre a destra per Destiny Egharevba, diagonale e pareggio. Nella circostanza non benissimo William Rovida, che riesce solo a sfiorare. In chiusura di tempo occasione per i viola, con la difesa nerazzurra che riesce a salvarsi.

FIORENTINA-INTER PRIMAVERA 1-1 AL 45′ – IL TABELLINO

Fiorentina (4-2-3-1): Andonov; Gentile, Frison, Krastev, Favasuli; Neri, Amatucci; Egharevba, David, Di Stefano; Toci.

In panchina: Fogli, Dainelli, Larsen, Agostinelli, Capasso, Romani, Gori, Scariano, Biagetti, Koffi, Kayode, Seck.

Allenatore: Alberto Aquilani

Inter (4-3-1-2): Rovida; Zanotti, Hoti, Fontanarosa, Pelamatti; Fabbian, Casadei, Andersen; V. Carboni; Jurgens, Abiuso.

In panchina: Basti, Botis, Peschetola, Iliev, Silvestro, Moretti, Mirarchi, Curatolo, Zuberek, Peretti, Stankovic.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Giuseppe Collu della sezione di Cagliari (Spataro – Trasciatti)

Gol: 18′ V. Carboni (I), 24′ Egharevba

Ammoniti: Abiuso (I), Neri (F)

Recupero: 1′ PT