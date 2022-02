Inter-Liverpool, Lautaro Martinez o Sanchez accanto a Dzeko? Il favorito

Inter-Liverpool, Simone Inzaghi dovrà scegliere chi schierare tra Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez in attacco accanto ad Edin Dzeko.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi si affiderà al suo classico 3-5-2 per Inter-Liverpool, andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma oggi alle ore 21. In campo Ivan Perisic ed Edin Dzeko. Accanto all’attaccante bosniaco uno fra Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez. Il favorito è l’argentino. In difesa Alessandro Bastoni ha recuperato dall’infortunio alla caviglia occorsogli una settimana fa in Coppa Italia. A centrocampo invece ci sarà Arturo Vidal al posto dello squalificato Nicolò Barella.

Fonte: sport.sky.it