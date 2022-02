FOTO – Sanchez in panchina per Inter-Liverpool? Da lui possibile indizio

L’Inter alle 21 sfida il Liverpool negli ottavi di finale di Champions League a San Siro. Davanti Simone Inzaghi dovrebbe affidarsi al tandem Lautaro Martínez-Dzeko con Alexis Sanchez dunque destinato alla panchina. E l’indizio lo manda lui stesso.

INDIZIO – L’Inter alle 21 si gioca gli ottavi di finale di andata di Champions League contro il Liverpool. I nerazzurri a San Siro si affideranno, con quasi il 100% di probabilità, al tandem Lautaro Martínez-Edin Dzeko. Ieri prima della rifinitura il tecnico Simone Inzaghi ha parlato con Lautaro Martínez e Alexis Sanchez e, dalle ultime probabili, il cileno dovrebbe finire in panchina. Poca fa poi, lo stesso Sanchez ha postato questa storia su Instagram.

Un leone che sbadiglia e delle emoticon del sonno. Un messaggio che potrebbe significare la noia in panchina di questa sera? Il Nino Maravilla, già in passato, si era espresso in maniera polemica dopo non aver giocato o dopo qualche decisione di Simone Inzaghi. Questa può essere un’altra storia polemica per una possibile panchina?