Inter-Liverpool, il recupero di Bastoni è fondamentale

Inter-Liverpool è l’andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri arrivano a questo impegno senza nessuna pressione consapevoli di aver già fatto tanto rientrando nelle migliori 16 d’Europa. Intanto è fondamentale il rientro di Alessandro Bastoni.

RECUPERO – Era uscito dolorante dalla sfida contro la Roma ma la caviglia si è sgonfiata e ora Bastoni è pronto a tornare titolare. Il difensore è fondamentale perché con lui, l’Inter, gioca meglio. Il Liverpool ha un tridente di tutto rispetto e di altissimi livello con l’Inter che avrebbe rischiato molto nello schierare uno tra Ranocchia-Dimarco-D’Ambrosio. Avere la difesa titolare è quindi importante per dare sicurezza alla squadra. Bastoni poi è un fattore chiave nella fase di impostazione e quindi i nerazzurri avranno uno sbocco in più a sinistra. Riaverlo è fondamentale perché Bastoni, in questa Inter, è uno degli uomini chiave. Inoltre, Salah, potrebbe avere anche qualche preoccupazione in fase difensiva.