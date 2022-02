Ordine: «Io tiferò Inter. Convinto che i nerazzurri faranno grande partita»

Franco Ordine, su Tutti Convocati, si sbilancia su quale squadra tiferà questa sera tra Inter e Liverpool. Poi è convinto sulla prestazione della squadra di Simone Inzaghi

CONVINZIONE − Ordine non ha dubbi sulla partita di questa sera: «Io stasera mi immagino una super prestazione dell’Inter. Non ci vuole solo fortuna, intanto c’è una bella riforma che può dare delle soprese secondo cui il gol fuori casa non vale più il doppio. Io stasera, in quanto italiano, farò il tifo per l’Inter. Soltanto quelli della Lega possono rispondere al grido di Gravina di sospendere il campionato del 20 marzo per dare qualche giorno in più all’Italia di Mancini dicendo se non ci saranno più le squadre italiane nelle coppe. Sono convinto dei nerazzurri perché giocheranno con leggerezza e non avranno nulla da perdere».