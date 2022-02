Fiorentina-Inter Primavera, le formazioni ufficiali: due in prima squadra

L’Inter alle 15 sfida al Gino Bozzi di Firenze la Fiorentina, per il campionato di Primavera 1. Ecco le formazioni ufficiali pronte a scendere in campo tra poco. Franco Carboni e Sangalli in Prima squadra per il Liverpool

FIORENTINA: 99 Andonov; 2 Gentile, 5 Frison, 7 Di Stefano, 14 Egharevba, 22 Favasuli, 26 David, 27 Neri, 29 Toci, 30 Amatucci, 73 Kravstev

A disposizione: 1 Fogli, 69 Dainelli, 3 Larsen, 10 Agostinelli, 11 Capasso, 15 Romani, 24 Gori, 25 Scariano, 28 Biagetti, 31 Kofi, 33 Kayode, 37 Seck

Allenatore: Alberto Aquilani

INTER: 1 Rovida; 2 Zanotti, 15 Fontanarosa, 5 Hoti, 29 Pelamatti; 14 Fabbian, 24 Andersen, 8 Casadei; 38 V. Carboni, 9 Jurgens; 22 Abiuso

A disposizione: 12 Basti, 21 Botis, 7 Peschetola, 10 Iliev, 19 Silvestro, 23 Moretti, 26 Mirarchi, 31 Curatolo, 25 Zuberek, 37 Peretti, 41 Stankovic

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Giuseppe Collu (sez. di Cagliari)

Assistenti: Spataro – Trasciatti