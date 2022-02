Inter, Padovan ottimista: «Il Liverpool ha amnesie difensive. In attacco…»

Dagli studi di Sky Sport 24, Padovan ha commentato la gara di questa sera tra Inter e Liverpool. Il giornalista non è sfiduciato come gran parte della critica. Poi sul dubbio Lautaro Martinez-Sanchez

FIDUCIA − Padovan ottimista per questa sera: «Sono più ottimista della critica, secondo me l’unico risultato sorprendente è il successo dell’Inter. Il Liverpool è una grande squadra ma non la migliore, ha delle amnesie difensive quando viene attaccata verticalmente. Non è così sbilanciata questa partita. Chiaro che dal punto di vista dell’intensità e della tecnica, i Reds si fanno preferire ma l’Inter sa come opporsi. Mi aspetto qualcosa da Lautaro Martinez che deve reagire. Onestamente io farei giocare Alexis Sanchez. Sente la porta e sguscia via, è un giocatore con grande capacità di velocità. Vedo più in forma Sanchez ma Inzaghi sa chi può dare di più».