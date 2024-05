Rummenigge: «Inter secondo grande amore. La seconda stella!»

Sul palco del Globe Soccer Awards Europe 2024 Karl-Heinz Rummenigge non dimentica affatto il suo passato in Italia e all’Inter. Le sue parole per la squadra nerazzurra.

COMPLIMENTI – Karl Heinz Rummenigge è stato premiato sul palco del Globe Soccer Awards Europe 2024. L’ex calciatore dell’Inter e dirigente del maggior club tedesco, il Bayern Monaco, ha detto: «Potete immaginare come sia emozionante essere qui stasera a ricevere questo premio. Ringrazio mia moglie e la mia famiglia, non è stato semplice per loro sostenermi nella mania del calcio. Lo hanno fatto, ringrazio in special modo mia moglie. Ringrazio anche i club in cui ho lavorato come il Bayern Monaco, dove ho giocato 10 anni e sono stato CEO per più di 30 anni».

Rummenigge e il suo periodo all’Inter

IL TEMPO ALL’INTER – Rummenigge ha citato anche il club meneghino: «Un grande piacere per me giocare anche nell’Inter, fin dall’inizio c’è stato amore reciproco con il club. È il mio secondo grande amore. Voglio dire congratulazioni all’Inter per la seconda stella e lo Scudetto. Molto bello avere la seconda stella sul petto. Ringrazio l’Italia, mi ha insegnato tanto. Ho compreso persone con cultura diversa, ciò mi ha educato tanto per ottenere successo nella mia seconda carriera. Vi auguro il meglio per il futuro». È sempre bello vedere giocatori del passato onorare il loro tempo con la maglia nerazzurra.