Camoranesi: «Inter oggi padrona! Ma concorrenti non all’altezza»

Mauro Camoranesi, ex Juventus e campione del Mondo 2006, ha parlato del campionato di Serie A appena concluso. Inter padrona assoluta.

PADRONA − Intervenuto su Tmw Radio, Mauro German Camoranesi incorona la squadra di Simone Inzaghi: «Ci sono state sorprese, ovviamente il Bologna è stato molto chiacchierato e ha dato una grande emozione. L’Atalanta ormai non è più una sorpresa, l’Inter si è confermata la più forte. A livello tecnico, l’Inter ha una rosa competitiva e affiatata. È vero anche che le concorrenti non sono state all’altezza. Juventus in lotta per lo scudetto il prossimo anno? Non so se per lo Scudetto, perché lì dipenderà molto dai nerazzurri, che oggi è assolutamente padrona».