Panucci: «Supercoppa importante per entrambe! Pioli, scelte coraggiose»

L’Inter e il Milan tra pochissimo si sfideranno nella finale di Supercoppa italiana a Riad. Panucci, ospite negli studi Mediaset, commenta l’importanza della sfida per entrambe le squadre e le scelte coraggiose di Pioli

FIDUCIA – L’Inter e il Milan si contendono la Supercoppa italiana a Riad. Christian Panucci sottolinea quando sia importante questo trofeo: «La Supercoppa può fare bene a tutte e due perché è un trofeo che incorona la passata stagione, in campionato c’è il Napoli dirige ma questo trofeo è importante perché l’anno scorso abbiamo elogiato Inzaghi che ha vinto la Supercoppa. È una iniezione di fiducia importante per tutte e due. Dalla formazione che mette Pioli vuole mandare un messaggio di coraggio alla squadra perché schiera Messias, non vuole che sia troppo pensierosa. Ha mandato un messaggio di fiducia, dice giochiamocela dimostrando grande coraggio e pensando che, malgrado non stia andando benissimo, la sua squadra possa fare la partita. Ripetersi è complicato perché c’è un Napoli che sta facendo meglio di tutti. Ora bisogna fare l’impresa per battere il Napoli».