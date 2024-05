Barella-Frattesi la super coppia dell’Inter e dell’Italia: novità! − CdS

Barella e Frattesi oro dell’Inter e dell’Italia. A Frosinone i due hanno giocato insieme a centrocampo con Asllani. Inzaghi e Spalletti gongolano.

CHE BELLI − Nicolò Barella e Davide Frattesi per la prima volta a Frosinone hanno giocato insieme contemporaneamente con la maglia dell’Inter dal 1′. Una prova superlativa di entrambi, con il vice capitano nerazzurro a sprintare e guidare il centrocampo interista e col jolly romano a segnare e ad inserirsi come solo lui sa fare. Insomma, una super coppia: oro luccicante per Simone Inzaghi alla guida dei campioni d’Italia e per il CT Luciano Spalletti, che tra un mese si li potrà godere all’Europeo in Germania. L’Inter se li gode per il futuro, con un centrocampo destinato a diventare sempre più forte e competitivo, visto l’arrivo di Zielinski dopo il primo luglio.

Novità all’Inter, con l’Italia già precedenti: Barella-Frattesi, che coppia!

IN NAZIONALE − Se con la maglia dell’Inter è stata la prima volta, con l’Italia Barella e Frattesi hanno già giocato in contemporanea più volte. Le ultime due volte proprio durante l’ultima sosta per le nazionali, con l’Italia in campo negli States contro Venezuela ed Ecuador. Tornando ancora più indietro i due in diverse occasioni erano partiti insieme da titolari durante il percorso di qualificazione all’Europeo, inclusa la sfida decisiva di novembre contro l’Ucraina che è valsa il pass per il torneo continentale. Parlando di numeri, Frattesi in Nazionale fa la differenza: per lui già 4 gol in appena 13 presenze. Barella, che quest’anno ha vissuto il suo anno meno prolifico in termini realizzativi, è ormai un veterano e arriverà in Germania con i gradi del campione affermato.

