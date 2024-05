Parolo: «Inzaghi secondo più vincente d’Italia! Ma più continuità»

Parolo non ritiene che, contando gli ultimi dieci anni, Inzaghi sia il miglior allenatore in Italia. Ma, nella sua analisi per DAZN, identifica una caratteristica del tecnico dell’Inter.

LE PREFERENZE – Marco Parolo vota Carlo Ancelotti come miglior allenatore italiano degli ultimi dieci anni. L’ex centrocampista mette il tecnico del Real Madrid davanti a tutti, per quanto sta peraltro continuando a fare con il club spagnolo. Dietro di lui Gian Piero Gasperini, Antonio Conte, Luciano Spalletti, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Per trovare Simone Inzaghi, nella sua particolare classifica, bisogna scendere addirittura fino al settimo posto.

Parolo valuta quanto fatto da Inzaghi, non solo all’Inter

LA POSIZIONE – Di certo Parolo non ha una grandissima reputazione di Inzaghi, pur avendolo avuto come allenatore alla Lazio. Ma comunque lo elogia: «Lui è l’unico, fra i principali allenatori italiani, mai esonerato. Cinque anni alla Lazio non erano scontati, mantenendo sempre risultati. All’Inter è al terzo anno: ha portato lo scudetto e la finale di Champions League. Sono otto anni che allena e ha vinto cinque volte la Supercoppa Italiana, tre la Coppa Italia e uno scudetto. A livello nazionale credo che Inzaghi sia l’allenatore più vincente dopo Allegri, ma ha avuto più continuità di rendimento».