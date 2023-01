Onana: «Sono convinto che possiamo fare bene! Milan grande avversario»

Onana è stato intercettato a Riad prima di Milan-Inter, derby valevole per la finale di Supercoppa italiana che avrà inizio alle ore 20 al King Fahd International Stadium. Di seguito la sua analisi pre-partita a Sport Mediaset

TRANQUILLO – André Onana è intervenuto così prima di Milan-Inter: «La verità è che è importante per noi, sappiamo che incontriamo una buona squadra e dobbiamo fare di tutto per vincere. Io sono molto tranquillo, so quanto vale questa partita però nello stesso tempo dobbiamo seguire le indicazioni del mister e sono convinto che possiamo fare bene e vincere. Partita attenta? Come sempre, come proviamo a fare sempre. Sono tranquillo che faremo una grande partita contro un grande avversario, spero che oggi sarà un grande giorno».