Marotta: «Skriniar stia tranquillo, decida con calma! Scudetto? Crederci»

Marotta ha parlato prima di Milan-Inter su Sport Mediaset. L’AD nerazzurro si è concentrato su Skriniar nonché su de Vrij e le chance Scudetto

RINNOVO − Le parole di Marotta su Skriniar e de Vrij: «Ricetta è che questa è gara secca, tante componenti in gioco. Dobbiamo affrontarla con grande organizzazione di gioco, mancava dal 2011 e ci riporta ad uno spot molto importante per il nostro momento calcistico. Skriniar? Non abbiamo fretta di arrivare ad una conclusione. Lasciamolo tranquillo per prendere la decisione con calma. Noi ottimisti per quello che rappresenta l’uomo Skriniar. De Vrij? Scelta dell’allenatore, altro ottimo professionista. Avrà la possibilità di mettersi in mostra, in una rosa come l’Inter ci sono co-titolari e non riserve. Avrà possibilità di giocare».

SCUDETTO − Poi sulla corsa titolo ancora Marotta: «Slancio Scudetto? Bisogna riconoscere il cammino straordinario del Napoli, ha tante chance di portare al termine questa stagione da vincitori. Ma le inseguitrici, come noi, hanno l’obbligo di crederci. Avremo un tour de force con campionato, Coppa Italia e Champions League che porterà il tecnico a gestire al meglio la rosa».