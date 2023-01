Mauro: «Inter, forza e centimetri. San Siro pieno un’ora e mezza prima»

Massimo Mauro ha parlato su Mediaset prima di Milan-Inter, Supercoppa Italiana. L’ex giocatore vede i nerazzurri leggermente favoriti, poi si focalizza su San Siro

GRANDE PARTITA − Le parole di Mauro sul match di Supercoppa: «Davanti l’Inter ha centimetri e forza, Pioli sicuro che metta i giocatori migliori in difesa. Il Milan deve migliorare nella prestazione. Ci vuole una grande partita dei rossoneri, ma secondo me l’Inter parte leggermente meglio. Slancio per chi vince? Rimonta scudetto dipende molto dal Napoli, ma Inter e Milan sono zeppe di giocatori che hanno vinto qualcosa. Sanno cosa significhi vincere e vincere porta vittorie. Ripetersi è sempre complicato. Questa è una partita importantissima. Vedere quello stadio così a quest’ora a tre quarti d’ora dall’inizio della partita, San Siro sarebbe stato pieno un’ora e mezza prima».