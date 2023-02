Palermo e Frosinone si dividono la posta! 30′ in campo per Mulattieri

SFIDA – Palermo-Frosinone termina sul punteggio di 1-1: ad aprire le marcature un gol capolavoro di Verre al 38′ del primo tempo, con gli ospiti che trovano il pareggio nella ripresa con Boloca al 75′. Per Samuele Mulattieri, in campo dal 62′ del secondo tempo, una buona mezz’ora in campo. Per l’attaccante, di proprietà dell’Inter, una sola grossa occasione al 70′ con un bel colpo di testa terminato a lato.