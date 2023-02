Dalmat: «A fine anno l’Inter cambi tanto. Lukaku? Ho fiducia! Una volta…»

Dalmat ha parlato a poche ore dal match di campionato fra Inter e Udinese. L’ex giocatore francese esorta ad un cambiamento a fine stagione. Poi si esprime su Lukaku

ANNO DIFFICILE − Stephane Dalmat, su Instagram, si è espresso sul match di stasera e sul rendimento della squadra: «Sempre complicato giocare contro l’Udinese e con questa Inter non si sa niente. Perché è capace di vincere ma anche di perdere contro chiunque. È un anno strano perché dal punto di vista del gioco sanno fare cose belle ma anche altre bruttissime. Il finale di stagione sarà molto difficile. Una volta c’era la certezza che l’Inter potesse vincere sicuramente contro squadre medie come Verona, Piacenza, oggi non c’è più. È un anno che deve finire il più presto possibile. Speriamo di arrivare secondi e dopo bisognerà cambiare tante cose perché non si può fare un’altra stagione altalenante. Bisogna aiutare la squadra. Ma serve più qualità. Lo avevo detto 5-6 mesi fa che l’Inter non avesse una rosa straordinaria. Pensavamo che Lukaku potesse aiutarci tanto, ma non è entrato mai in forma. Io ho ancora fiducia in lui, amo questo giocatore che due anni fa da solo praticamente ci ha fatto vincere lo Scudetto. In molti non credono in lui, io sì. Vediamo se stasera o mercoledì possa ritrovare il gol. Sono fiducioso e rimango sempre ottimista, spero in una vittoria contro l’Udinese».