Festa: «Zhang sa di dover vendere, i potenziali compratori sono…»

Carlo Festa ha parlato a Radio Sportiva riguardo la situazione societaria dell’Inter, con Steven Zhang che prima o poi dovrà cedere il club.

COMPRATORI – Secondo Carlo Festa, Steven Zhang è consapevole di dover cedere l’Inter prima o poi: «In questo momento i potenziali compratori sono tutti nella fascia degli Stati Uniti. Si tratta di gruppi finanziari che hanno avviato delle discussioni preliminari. Non c’è stata quindi nessuna analisi dei conti dell’Inter. Zhang è combattuto. Sa anche lui che l’Inter non ha la capacità di autofinanziarsi e quindi serviranno ulteriori investimenti. Non c’è la liquidità necessaria, se non con i prestiti di Oaktree. Tra un po’ dovrà per forza vendere. Il problema è il prezzo, la base d’asta è di 1,2 miliardi di euro, stesso valore del Milan quando passò a Red Bird. Si tratta di una cifra troppo alta per un club che è in forte perdita oltre che indebitata. La situazione dell’Inter è ancora incerta. Qualcosa succederà ma non c’è nessuna trattativa avanzata». Il futuro societario dell’Inter rimane ancora incerto.