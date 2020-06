Padovan: “L’Inter non Ã¨ ancora di Conte, servono tempo e pazienza”

Padovan: “L’Inter non è ancora di Conte, servono tempo e pazienza”

Giancarlo Padovan, ospite in studio a “Sky Sport”, ha dedicato un breve pensiero ad Antonio Conte e all’Inter prendendo spunto dal Liverpool che ha vinto ieri la Premier League. La squadra inglese ha avuto la pazienza di aspettare Klopp nonostante i primi anni senza trofei, tempo e pazienza che meriterebbe anche il tecnico salentino al suo primo anno sulla panchina dell’Inter

SERVE TEMPO – Padovan sottolinea come serva tempo per un progetto vincente e il Liverpool di Klopp sembra esserne una dimostrazione: «Klopp ci ha messo tre anni a vincere. L’Inter non è ancora di Conte, ma c’è bisogno di tempo er programmare. Serve tempo e pazienza, cose che in Italia non ha nessuno».