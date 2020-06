Kumbulla-Lazio: trattativa non chiusa, possibile rientro Inter? – Sky

Condividi questo articolo

Marash Kumbulla è sempre più vicino alla Lazio. La società capitolina ha accelerato i tempi, ma la trattativa non è conclusa e potrebbe esserci un rilancio dell’Inter

Secondo “Sky Sport” la Lazio è passata in netto vantaggio su Inter e Juventus nella corsa per Marash Kumbulla del Verona. La società capitolina ha accelerato i tempi della trattativa col Verona bruciando quindi la concorrenza di nerazzurri e bianconeri, ma la trattativa non si è ancora chiusa: serviranno altri incontri e potrebbe essere possibile un rientro in corsa delle due concorrenti che hanno seguito a lungo il difensore italo-albanese.