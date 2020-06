Colantuono: “Inter-Sassuolo? Sorpreso, era una ghiotta occasione”

Stefano Colantuono, ospite di oggi su “Tutti Convocati”, ha parlato di lotta scudetto ammettendo di essere stato sorpreso dal fatto che l’Inter non sia riuscita ad andare oltre un pareggio contro il Sassuolo nell’ultima giornata di campionato allontanandosi ancora di più dalla lotta per il titolo

SORPRESO DALL’INTER – Colantuono ammette di essere stato sorpreso dalla prestazione non eccelsa dei nerazzurri contro il Sassuolo: «Il Sassuolo è una buona squadra e gioca un buon calcio, ma sono sorpreso perché pensavo che l’Inter, avendo una ghiotta occasione per giocarsi il rush finale del campionato, riuscisse a vincere. Mi ha sorpreso, il Sassuolo può fare qualsiasi cosa, ma per le possibilità che aveva l’Inter ha gettato una vittoria».