Padovan: «L’Inter può fare il triplete nazionale. Coppa Italia un obiettivo»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione del Calcio è servito, ritiene che l’Inter potrebbe puntare al triplete nazionale. Un commento sulla partita di questa sera in Coppa Italia

TRIPLETE − Padovan sugli obiettivi della squadra di Inzaghi: «Secondo me l’Inter può fare il Triplete nazionale. Dopo quello del 2010, può vincere tutti e tre i trofei presenti in Italia. Dopo il titolo di campioni d’Italia potrebbe mettere in bacheca anche la Coppa Italia. Anche se l’avversario è scomodo, nonostante tante assenze, cioè l’Empoli, può fare bene anche in Coppa Italia e puntare a vincerla».