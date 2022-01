UFFICIALE − Giampaolo, nuovo tecnico Sampdoria. Sensi il primo regalo

La Sampdoria ha ufficializzato l’arrivo di Marco Giampaolo come nuovo tecnico al posto di Roberto D’Aversa. Subito un regalo per l’ex allenatore del Milan: Sensi dall’Inter

COMUNICATO − “L’U.C. Sampdoria dà il bentornato a Marco Giampaolo in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2022 con opzione fino al 30 giugno 2024. Al tecnico e al suo staff un buon lavoro e un sincero in bocca al lupo da parte del presidente Marco Lanna anche a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutta la società”.

REGALO − Sensi sarà il primo regalo della Sampdoria per Giampaolo. Come aggiornato poco fa (vedi articolo), il centrocampista arriverà dall’Inter in prestito fino a giugno. Oggi ci sarà l’ultimo scambio di documenti tra i due club, nelle prossime ore attese le firme sul contratto da parte del giocatore.

Fonte: sampdoria.it