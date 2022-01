Covid, nuovo protocollo: cambia numero positivi per stop ad una squadra

Nuovo protocollo anti-Covid, approvato dal Cts e ufficializzato ieri dalla circolare del Ministero della Salute: tutti i dettagli.

Come riportato da Sky TG24, il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare in cui sono contenute le indicazioni affinché si svolgano correttamente delle competizioni sportive. Il documento “recepisce integralmente il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico“. È stato espresso lo scorso 14 gennaio.

Il protocollo definisce regole più chiare su gestione dei contagi, squadre ed Asl. Quindi fornisce “misure sicure e condivise da parte di tutte le amministrazioni, centrali e territoriali“, per la sicurezza delle persone che partecipano alle gare sportive e il corretto svolgimento dei match.

Inoltre nel documento si legge. “Le misure, a carattere temporaneo, e da adattare comunque in considerazione dello scenario trovano applicazione nelle competizioni professionistiche e nei massimi campionati dilettantistici, salvo previsioni più restrittive decise dagli Organismi sportivi competenti“.

Nella circolare si sottolinea che per sorvegliare gli atleti e i componenti delle squadre si dovranno usare i tamponi antigenici o i molecolari. Tutto questo “nel rispetto dei criteri definiti dal Ministero della Salute“.

Si è fatta quindi chiarezza sulle procedure da seguire con una persona positiva nel gruppo squadra. Le persone positive sono messe in isolamento, monitorate e controllate nei termini e con le modalità previste dalle norme vigenti.

Per i contatti ad alto rischio, vale a dire i soggetti del gruppo squadra esposti nel gruppo o in ambito comunitario, si prescrive la sorveglianza attiva con un test antigenico tutti i giorni per almeno 5 giorni e obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 in ogni contesto in cui non si compie attività sportiva.

Il protocollo è applicato a prescindere dallo stato vaccinale. Per la partecipazione alle competizioni, i contatti stretti devono presentare un test antigenico negativo 4 ore prima della partita.

Con i contatti a basso rischio (soggetti che entrano in contatto con il gruppo squadra anche in maniera non continuativa) si applicano le misure previste dalle indicazioni ministeriali, anche in relazione allo stato vaccinale. È raccomandato l’utilizzo della mascherina Ffp2 in ambito lavorativo. Questo è scritto nel documento.

Il nuovo protocollo anti-Covid, approvato dal Cts e ufficializzato ieri dalla circolare del Ministero della Salute, prevede quanto segue. “Con il raggiungimento di un numero di positivi superiore al 35% dei componenti del gruppo atleti venga bloccato l’intero gruppo squadra. Per la definizione del gruppo atleti ci si rimette agli Organismi sportivi competenti per disciplina“.

Per quanto riguarda ad esempio il calcio, stando a quel che dichiara la FIGC, l’indicazione della rosa, dove calcolare la percentuale di calciatori positivi, è di 25 giocatori. Conseguentemente con la positività di 9 giocatori si blocca tutta la squadra.

Il medico responsabile o quello di squadra sorveglia i soggetti del gruppo squadra. Il medico è obbligato a “comunicare tempestivamente ed esaustivamente tutti i dati relativi i casi in oggetto alle autorità sanitarie locali“. Questo si legge nel documento a firma del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria Giovanni Rezza.

Fonte: TG24.Sky.it