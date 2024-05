Inter Legend al The Soccer Tournament in USA! Duplice ambizione

L’Inter parteciperà alla nuova edizione 2024 del The Soccer Tournament (TST), il prestigioso evento di calcio a 7 degli Stati Uniti che si disputerà a Cary, North Carolina, dal 5 al 10 giugno.

NUOVA EDIZIONE – “Il TST si svolgerà al WakeMed Soccer Park di Cary, in North Carolina, dal 5 al 10 giugno 2024. Il torneo maschile a 48 squadre inizierà con la fase a gironi il 5-6 giugno, con le squadre che saranno suddivise in 12 gruppi da quattro. Le 32 squadre che supereranno la fase a gironi accederanno ai turni a eliminazione diretta, che inizieranno il 7 giugno. Gli ottavi e i quarti di finale si svolgeranno invece l’8 giugno, mentre le due semifinali andranno in scena il 9 giugno. Il torneo si concluderà con la finale il 10 giugno“.

DEBUTTO – “L’Inter debutterà nella seconda edizione del torneo, dopo il grande successo della manifestazione nel 2023, presentando una squadra composta da diverse anime della famiglia nerazzurra. Le Inter Legend – tra cui Javier Zanetti, Marco Materazzi, Maicon e Giorgos Karagounis – saranno infatti affiancate da giocatori provenienti da Inter Academy. Ma anche Inter Club e Inter Campus, oltre a talent e content creators internazionali legati al Club”.

Inter al TST, duplice ambizione per il club

FAN BASE – “L’Inter parteciperà all’evento con la duplice ambizione di competere ai massimi livelli e di aumentare la propria brand awareness sul territorio, coinvolgendo i presenti con attività di fan engagement legate al mondo nerazzurro. La presenza del Club nerazzurro al TST si inserisce nel percorso nerazzurro di costruzione di una community e di una fan base locale attraverso la partecipazione agli eventi chiave del territorio e rappresenterà una tappa fondamentale in avvicinamento al Mondiale per Club del 2025. Un percorso ormai consolidato e che ha visto la partecipazione dei nerazzurri a numerosi appuntamenti sul territorio statunitense: dalla United Soccer Coaches Convention in California alla Jefferson Cup in Virginia, ai quali si aggiunge la presenza negli eventi e nelle venue più iconiche del mondo dello sport e dell’entertainment quali il Coachella Valley Music and Arts Festival e il Madison Square Garden“.

