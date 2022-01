Sensi-Sampdoria, oggi ufficialità. Incentivato da Mancini: l’idea Giampaolo

Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, è ormai in dirittura d’arrivo alla Sampdoria che, salvo sorprese, sarà allenata da Marco Giampaolo.

DETTAGLI – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, Stefano Sensi ha accettato di andare in prestito per sei mesi alla Sampdoria. Oggi verrà completata questa operazione di calciomercato. Il centrocampista dell’Inter ha sentito il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini. Quest’ultimo lo ha spinto e incentivato ad accettare la squadra blucerchiata per tornare a giocare, per potersi riavvicinare alla maglia azzurra. Marco Giampaolo, allenatore in arrivo sulla panchina della formazione ligure, lo vorrebbe utilizzare a centrocampo da mezzala, e non da regista. Vedremo nei prossimi giorni.

Fonte: Sky Sport 24 – Fabrizio Romano