Padovan: “Inter, ora reazione a Madrid! Marotta non ha ragione sul VAR”

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha commentato il 2-2 dell’Inter di Antonio Conte contro il Parma di Fabio Liverani. Focus sul rigore non concesso all’Inter per fallo su Ivan Perisic di Balogh

INTERROGATIVI – L’Inter impatta sul Parma nel secondo anticipo di giornata. Tanti i temi caldi del match. Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha provato a sviscerarne alcuni: «Il pareggio di oggi può favorire una reazione emotiva in vista della gara contro il Real Madrid. Ma le certezze dell’Inter sono state sgretolate partendo dall’assenza di Lukaku, anche se oggi la squadra ha segnato due gol, ma ne ha anche presi due. I nerazzurri subiscono gol per errori in fase difensiva. Dieci gol subiti in Serie A sono troppi. Il rigore su Perisic? Era netto, l’arbitro ha sbagliato. Ma Giuseppe Marotta non ha ragione nel dire che c’è un vuoto normativo nell’utilizzo del VAR».