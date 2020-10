Anche Mihajlovic contro Piccinini: “Per l’Inter era rigore netto! Il VAR…”

Condividi questo articolo

Sinisa Mihajlovic Bologna-Cagliari

Anche Mihajlovic, che pure stasera era impegnato in Bologna-Cagliari (vedi articolo), ha avuto modo di vedere il rigore netto negato all’Inter col Parma. Il tecnico serbo ne ha parlato nell’intervista a Sky Sport, ritenendo che il VAR e gli arbitri, come Piccinini, stiano facendo molta confusione.

ARBITRI RIVEDIBILI – Sinisa Mihajlovic contesta la classe arbitrale: «A proposito di VAR io oggi ho subito un gol, il secondo, su un fallo che ha subito Rodrigo Palacio a metà campo. Non capisco perché a Roma l’arbitro non ha fischiato il fallo (su Lucas Leiva sabato scorso in Lazio-Bologna, ndr), è intervenuto il VAR e ci ha annullato un gol. Oggi stessa cosa e non è intervenuto. Su queste cose, con falli a metà campo e poi gol, è una decisione arbitrale, ma non si può fare la stessa cosa dove una volta il VAR interviene e annulla e l’altra gol regolare. Poi ci sono certi rigori che il VAR deve intervenire e non interviene, l’abbiamo visto in Milan-Roma. Problemi di comunicazione fra gli arbitri? Spiegateci bene quando interviene il VAR. Cosa deve fare? Ho visto la partita dell’Inter e tutto: era rigore netto per l’Inter! Nulla toglie al VAR, era rigore netto ma nessuno dice niente, e il VAR non è intervenuto. Poi interviene su un fallo da niente a metà campo… Mettiamoci bene d’accordo, perché non si capisce quello che vuole fare».