Osimhen e Zielinski lavorano anche per Napoli-Inter: gli aggiornamenti

Osimhen e Zielinski sono due dei giocatori non al meglio nel Napoli, che sabato sfida l’Atalanta ma poi avrà Real Madrid e Inter in rapida successione. In collegamento con l’ultima edizione di Sky Sport 24, Ugolini fa il punto.

RECUPERANO ENTRAMBI – La situazione in casa Napoli riassunta da Massimo Ugolini: «Continua a lavorare a Castel Volturno Victor Osimhen, che spera di rientrare nella lista dei convocati per l’Atalanta. Punta a mettere trenta minuti nelle gambe per preparare le gare contro il Real Madrid, l’Inter e la Juventus. Piotr Zielinski dovrebbe tornare stasera a Napoli: è tonsillite, quindi non ci sono problemi per la partita di sabato».