Zielinski, è angina ma di altro tipo: le condizioni anche in ottica Inter − CdS

Zielinski è ritornato al Napoli dopo aver lasciato il ritiro della Polonia a causa dell’angina. Le sue condizioni anche in vista del match contro l’Inter, fissato per il 3 dicembre.

LE CONDIZIONI − Piotr Zielinski è ritornato a Castelvolturno per curarsi e iniziare a lavorare col Napoli. Il centrocampista ha lasciato il ritiro della nazionale polacca per un problema di angina. Come riferito anche dal Napoli, non si tratta fortunatamente di angina pectoris, problema coronarico assai più grave e preoccupante, bensì di angina per infezione alle tonsille. In pratica, una faringite che si è scatenata tramite un forte mal di gola. Zielinski è rientrato a Napoli e proseguirà le cure proprio a Castelvolturno. Il giocatore è in dubbio contro l’Atalanta, ma in vista dell’Inter dovrebbe essere perfettamente arruolabile.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano