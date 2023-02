Orsi: «Inter non entusiasmante, ma l’1-0 è corretto. Inzaghi il re di coppa»

A parlare della vittoria dell’Inter sull’Atalanta in Coppa Italia, Orsi. A detta sua prestazione non entusiasmante con Inzaghi comunque promosso

RISULTATO CORRETTO − Derby nerazzurro ieri a San Siro in Coppa Italia. Lo porta a casa l’Inter che è volata in semifinale. Ne parla a Radio Radio, Nando Orsi: «L’Inter non mi ha entusiasmato, ma ha vinto con merito creando qualche occasione e facendo un gran gol. L’1-0 il risultato più corretto. Inzaghi sì conferma re di coppa perché queste partite qua le prepara molto bene, è bravo e l’Inter va avanti meritatamente».