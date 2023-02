Continua la saga della ‘Juventus danneggiata’, tirati in ballo l’Inter e Ausilio!

La Juventus è stata penalizzata con 15 punti di penalizzazione con tanto di motivazioni emerse nella giornata di lunedì (vedi articolo). Ma la narrazione vittimistica continua. Tirati in ballo l’Inter e Piero Ausilio

ALTRO FILONE − La penalizzazione della Juventus con meno 15 punti di penalizzazione per il caso Plusvalenze, senza considerare le altre eventuali punizioni che potrebbero arrivare nei mesi successivi, non sta andando giù ai media filo juventini. Tra questi Tuttosport. Attraverso un editoriale, apparso oggi sul noto giornale torinese, è stata tirata in ballo anche l’Inter e l’operato di Ausilio. In pratica un altro filone delle famose saghe: “E così fan tutte” e “Perché sola la Juventus”.

LE OPERAZIONI − Il quotidiano riporta in particolare tre operazioni effettuate, dal DS dell’Inter, Ausilio, soprannominato “Il Re delle Plusvalenze”. Quella di Andrea Pinamonti al Genoa (prestito da 1 milione con obbligo di riscatto a 18), Marco Sala al Sassuolo (a titolo definitivo) e Zinho Vanheusden allo Standard Liegi (12 milioni più futura rivendita). L’attaccante, riscattato dal Genoa a 19,5 milioni (valore stimato 13,5 da Transfermarkt), venne poi riacquistato dall’Inter a 21. Quanto al difensore belga, fu poi riacquistato dall’Inter nel 2021 per 16,2 milioni (quando il suo valore secondo il sito era di 2). Nessun illecito e nessuna norma violata, come conclude il giornale. Il quale però lancia un’altra frecciatina: “A meno di non vederla come chi sostiene che programmare le plusvalenze e metterle in atto in modo sistematico sia una grave violazione dell’articolo 4“.