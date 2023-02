Vanni: «Skriniar a casa, atteggiamento irreplicabile. Derby banco di prova»

Franco Vanni ha parlato di Milan Skriniar, non convocato per Inter-Atalanta a seguito del mancato trasferimento del difensore al PSG.

ATTEGGIAMENTO – Queste le parole su Twitter da parte di Franco Vanni. “Non convocato contro l’Atalanta, Skriniar ha preferito stare a casa, evitando una serata in tribuna di insulti, rimbrotti e altri dispiaceri. Un atteggiamento comprensibile, ma irreplicabile“.

DERBY – Vanni ha aggiunto su Skriniar. “All’Inter guadagna 400mila euro netti al mese, non abbastanza per convincerlo a restare a Milano (ha ritenuto fossero pochi anche 600mila) ma comunque abbastanza per pretendere che faccia il suo lavoro. Il banco di prova sarà nel derby di domenica“.

VERDETTO – Quindi Vanni sul difensore slovacco. “Salvo sorprese, Inzaghi lo convocherà e lui dovrà farsi trovare pronto. Anche se la notte di Coppa Italia ha dato un verdetto rassicurante per l’Inter: senza Skriniar, Darmian la casella a destra nel pacchetto di difesa la copre egregiamente“.