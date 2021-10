Nosotti: «Vedo bene l’Inter in Europa, è lanciata. Dzeko grande giocatore»

Marco Nosotti, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione del Calcio è servito, ha analizzato la situazione dell’Inter in Champions League. Un elogio anche per Dzeko

EUROPA − Nosotti sul cammino dell’Inter in Champions League: «Insieme a Real Madrid e Manchester City l’Inter ha tirato di più verso la porta. I nerazzurri dimostrano che in Europa ci stanno bene, grazie al lavoro di Antonio Conte prima e Simone Inzaghi poi. Inter difficile da riprendere. Sa costruire da dietro, sa fare la giocata e ha tanta qualità. Poi c’è Edin Dzeko che è un grande giocatore, Inter in Europa sta bene ma farà meglio in campionato. Contro la Juventus sarà gara bellissima, in Europa la vedo bene, cammino lanciato. Se penso al Real, dico che loro due saranno le favorite».