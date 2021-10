Dumfries, è arrivato il momento di diventare il padrone della fascia destra

Dumfries ha fornito un assist contro lo Sheriff per de Vrij. Per l’olandese, adesso è arrivato il momento di diventare il titolare fisso della fascia destra

ASSIST

L’Inter ha trovato la vittoria in Champions League dopo ben tre partite a secco sia di punti che di reti (Shakhtar, Real Madrid e di nuovo Shakhtar). Una vittoria fondamentale per le speranze di qualificazione della formazione nerazzurra che adesso si trova al terzo posto in classifica a quota quattro punti. Nel successo di San Siro ha partecipato attivamente anche Denzel Dumfries, autore di un assist per il gol del connazionale Stefan de Vrij (definitivo 3-1). Nonostante qualche imprecisione sotto porta e di posizionamento in fase difensiva, la gara di Dumfries è stata comunque sufficiente. Adesso, l’ex capitano del PSV dovrà trovare continuità di prestazioni perché è arrivato il momento di prendersi la fascia destra.

CONTINUITÀ

Far dimenticare Achraf Hakimi non è certamente un’impresa da poco. Il laterale marocchino è stato uno degli artefici del diciannovesimo scudetto nerazzurro (7 gol e 10 assist) arando praticamente ogni filo d’erba presente sulla corsia di destra. Come Dumfries, anche l’ex Borussia Dormund ha impiegato un paio di partite prima di entrare a pieno regime in clima Inter, confermandosi di prepotenza nelle gerarchie di Antonio Conte e non uscendo praticamente più da novembre in avanti. Lo stesso dovrà fare Dumfries che a parte la grande gara contro il Bologna, prima di ieri, aveva alternato tutta una serie di prestazioni sottotono.

Contro lo Sheriff, probabilmente è arrivato il momento propizio per raccogliere ufficialmente l’eredità di Hakimi. Nonostante qualche lacuna difensiva, la pressione dell’olandese è stato costante a destra, con i nerazzurri che hanno sfruttato molto quella zona di campo. Rispetto a Matteo Darmian, la spinta dei nerazzurri si raddoppia e avere un giocatore così è veramente un grande toccasana per il gioco offensivo di Simone Inzaghi. Il popolo nerazzurro adesso si aspetta che Dumfries venga confermato anche con la Juventus, altro esame fondamentale per ottenere la promozione ufficiale dal tecnico piacentino.