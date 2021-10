Dzeko: «Contento per me ma contano i 3 punti dell’Inter. Ci siamo! Ora…»

Dzeko è stato il protagonista assoluto della prima vittoria stagionale nerazzurra in Champions League. L’attaccante dell’Inter, intervistato da Sport Mediaset al termine di Inter-Sheriff, si concentra sul percorso da completare per provare ad accedere agli ottavi di finale

REAZIONE NECESSARIA – Senza dubbio il migliore in campo in Inter-Sheriff Tiraspol (vedi pagelle), Edin Dzeko pensa già ai prossimi impegni: «Sono contento, però alla fine conta sempre la squadra e cosa fa. Abbiamo fatto bene e segnato tre gol, ma potevamo fare di più. Nel primo tempo un pochino abbiamo sofferto in due-tre contropiedi loro, però la squadra è stata forte dal primo minuto. E alla fine sono i tre punti che contano di più. Siamo ancora dentro. Sicuramente dopo le prime due partite, e solo un punto, non eravamo contenti. Questa era una partita quasi da dentro o fuori, abbiamo vinto meritatamente e ora dobbiamo guardare avanti». Queste le parole di Dzeko, che ora dovrà cercare di guidare l’Inter verso gli ottavi di finale di Champions League.