Nosotti: «Inter, niente è perduto! Più adatto Darmian con il Liverpool»

L’Inter domani sfida il Liverpool a San Siro nell’andata degli ottavi di Champions League (QUI le ultime da Appiano Gentile). Marco Nosotti analizza negli studi di Sky Sport quelle che possono essere le chiavi della partita. Secondo il giornalista, Inzaghi dovrebbe affidarsi a Darmian sulla corsia destra

MASSIMA ATTENZIONE – L’Inter è reduce dal pareggio con il Napoli, dove soprattutto nel primo tempo i nerazzurri sono stati particolarmente imprecisi. Marco Nosotti avverte la squadra di Simone Inzaghi: «Non puoi permetterti di perdere troppi palloni con il Liverpool, per la velocità e l’aggressività che mettono in campo. Dovrai anche provare a cercare di attaccare alle spalle la loro linea difensiva e quindi in questo caso lavorare su Dzeko a cui puoi chiedere di attaccare la profondità. Soprattutto sugli esterni bisogna dare una mano, per me sarebbe più adatto uno alla Darmian a destra con Perisic dall’altra parte. Ci vuole disponibilità dai giocatori ma penso che Inzaghi la sappia ottenere perché la gara è importantissima. Sarà faticoso, il Liverpool arriva avanti ad attaccare con molti uomini e raddoppiando».

ASSENZE – Nosotti prosegue parlando dell’assenza di Nicolò Barella: «I Reds hanno un grande potenziale d’attacco e di esecuzione, devi cercare di schermare e scappare prima. E’ una squadra che sta molto attenta al palleggio l’Inter e il lavoro sugli esterni sarà importante nelle due fasi perché bisogna darsi una mano in mezzo. Secondo me l’assenza di Barella è importante perché ha una dinamicità che Vidal non ha, a meno che non sia il miglior Vidal che ancora non ho visto. Però niente è perduto, il Milan non aveva fatto una brutta partita ed era riuscito a mettere in difficoltà il Liverpool con una pressione offensiva fatta di quattro/cinque uomini».