Stankovic, un altro erede pronto al salto in maglia Inter: promozione ufficiale!

Stankovic e l’Inter è una storia mai finita. E forse destinata a non finire mai. Il terzo e (al momento…) ultimo erede dell’ex centrocampista nerazzurro è pronto a completare l’ultimo step giovanile con vista sulla Prima Squadra

FAMIGLIA NERAZZURRA – La carriera di Dejan Stankovic all’Inter non serve presentarla né riassumerla. L’attuale allenatore della Stella Rossa è padre di tre ragazzi, tutti calciatori e tutti passati attraverso il Settore Giovanile nerazzurro. Si inizia con il più grande, Stefan (centrocampista classe 2000), da tempo svincolato dopo i primi passi in maglia nerazzurra. Passando per il più famoso, Filip (portiere classe 2002), attualmente in prestito al Volendam in Olanda e destinato a tornare all’Inter a maturazione completata. E si arriva al più giovane, Aleksandar (difensore classe 2005), capitano Under-17 sia dell’Inter sia della Nazionale Serba di categoria.

TERZO EREDE – Ed è proprio Stankovic III il protagonista di queste ore. Il talentuoso centrale difensivo serbo, l’unico dei figli di Stankovic nato a Milano proprio ai tempi della sua esperienza nerazzurra, è pronto al debutto nel Campionato Primavera 1 dopo aver già giocato un paio di minuti in UEFA Youth League. Il figlio 16enne di Stankovic è stato inserito ufficialmente dall’Inter nella lista dei calciatori utilizzabili da Cristian Chivu nell’Inter Under-19: vestirà la maglia numero 41! Sale l’attesa per la prima convocazione stagionale, prevista già per Fiorentina-Inter (vedi informazioni). Un altro Stankovic nerazzurro è pronto a farsi conoscere da tutti per il suo talento calcistico, non solo dagli addetti ai lavori. E Chivu crede molto in lui.